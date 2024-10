Amici 24 anticipazioni puntata del 27 ottobre: news e spoiler (Di giovedì 24 ottobre 2024) Andiamo a scoprire le anticipazioni della quinta puntata di Amici 24, che vedremo in tv domenica 27 ottobre L'articolo Amici 24 anticipazioni puntata del 27 ottobre: news e spoiler proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Amici 24 anticipazioni puntata del 27 ottobre: news e spoiler Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Andiamo a scoprire ledella quintadi24, che vedremo in tv domenica 27L'articolo24del 27proviene da Novella 2000.

Anticipazioni di Amici 24 - ospiti - esito sfide : arriva Amadeus - . Senza Cri canta Malibù di Sangiovanni Vybes canta Makumba. Teodora ha ballato Mil pasos” Classifica di canto. Ilan canta O forse tu di Elisa. Luk3 canta Sapore di sale. AMICI ANTICIPAZIONI Gara canto giudicata da Amadeus Nicolò Ilan Senza Cri Vybes Diego Chiamamifaro Luk3 Fonte: @SuperGuidaTV #Amici24 #Amicispoiler — ?????? ?? (@gossiptv__) October 24, 2024 Anticipazioni di Amici: classifiche di ballo e canto: spoiler di Superguida tv. (Biccy.it)

Amici 24 - le Anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre : Amadeus e Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio - Ecco tutte le Anticipazioni della quinta puntata della 24esima edizione di Amici, che andrĂ in onda domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio il conduttore Amadeus e l'amatissima cantante Alessandra Amoroso. (Comingsoon.it)

Anticipazioni Amici 24 del 24/10/24 : due allievi vanno in sfida - maglia sospesa per una ballerina - Oggi, giovedì 24 ottobre 2024 si è registrata una nuova puntata di Amici 24. Trigno e Rebecca hanno vinto le sfide e dunque possono rimanere entrambi nella scuola. Non ci resta che attendere la messa in onda di quest’attesissima puntata di Amici 24. ospite musicale: Alessandra Amoroso, Elena D’Amario + Parsons Dance Company giudici di ballo e canto: Amadeus, Virna Toppi Classifica Ballo: Daniele Alessia – ha la maglia sospesa – Alessio Sienna Chiara Teodora Ultimi in entrambi le classifiche Teodora e Luk3, entrambi dunque affronteranno la sfida. (Isaechia.it)