Ilgiorno.it - Un milione di euro per la scuola. Tecnologia e natura a braccetto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nidi in legno nel giardino dellaper accogliere cinciallegre e altri uccelli e osservarne i comportamenti, per permettere ai bambini dellaprimaria di conoscere lae gli abitanti del territorio con un approccio pratico e laboratoriale. Per i ragazzi più grandi una incubatrice didattica per uova di uccello (galline o quaglie), per un progetto di cinque settimane, durante le quali verrà osservata e monitorata l’incubazione delle uova, per poi prendersi cura e allevare i pulcini schiusi. Sono alcuni progetti contenuti nel Piano di diritto allo studio, approvato dall’ultimo consiglio comunale. Un documento di programmazione importante che guarda alla "del futuro" come luogo di condivisione, inclusione, responsabilità collettiva e interconnessione. Da qui l’importanza di un successo formativo per contrastare i pericoli della dispersione scolastica.