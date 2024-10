Ilrestodelcarlino.it - "Tutelerò il Made in Italy". Il manager forlivese Stefano Gardini nominato da Confindustria

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilè statocomponente del gruppo tecnico ‘Tutela delin’ diper il prossimo biennio. Farà così parte della commissione tecnica voluta dai vertici nazionali per studiare sinergie, azioni e coordinare gli interventi da proporre all’associazione. La nomina è giunta dalla sede di viale dell’Astronomia, a Roma, con una comunicazione del vicepresidente per le Politiche Industriali e ilin, Marco Nocivelli, d’intesa con il presidente nazionale, Emanuele Orsini, dove si spiega che ai gruppi tecnici è affidato "un ruolo organizzativo specifico: sono infatti chiamati ad affiancare i componenti della squadra di Presidenza per la più efficace attuazione del proprio mandato e per la definizione di contenuti e obiettivi".