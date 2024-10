Screenworld.it - The Brutalist: Adrien Brody costruisce un futuro migliore nel primo trailer del film premiato a Venezia 81

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A24 ha finalmente rilasciato ilsplendidodi Thediretto da Brady Corbet, presentato all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, dove ha vinto il Leone d’Argento. Il lungometraggio, con protagonista, verrà distribuito in America da A24 a partire dal 20 dicembre. The, dalla durata monumentale (ben 215 minuti), segue le vicende dell’architetto ebreo Làszló Tóth emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947, alla ricerca del famigerato sogno americano. Costretto dapprima a lavorare duramente e vivere in povertà, ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent’anni della sua vita.