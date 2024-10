Laverita.info - Ritratti | Abby Joseph Cohen: la stella dei bull market

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)non ha mai avuto un look da donna in carriera o da gordon gekko in gonnella. Eppure, come capo della strategia degli investimenti e partner di una delle più grandi banche d’affari del mondo, ovvero Goldman Sachs, la sua parola è stata spesso vangelo. Ha consigliato i principali investitori istituzionali del colosso americano, si è confrontata con i responsabili delle politiche economiche in tutto il mondo e ha anticipato le tendenze finanziarie. In Cina la chiamano la Dea; in Israele, la Gran Sacerdotessa. E negli Stati Uniti, è stata soprannominata il Profeta, di Wall Street, appunto. Quando diventa partner di Goldman nel 1998 ha un ufficio al 47° piano con vista sulla Statua della Libertà e sul porto di New York. La sua scrivania è rivolta dall'altra parte per non farsi distrarre. Questo podcast diè dedicato a lei e alla sua storia. Buon ascolto.