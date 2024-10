Pronosticipremium.com - Pronostico BSC Young Boys – Inter (23 Ottobre 2024, ore 21:00)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La partita valida per la terza giornata di Champions League si terrà al Wankdorf Stadium, con fischio d’inizio alle ore 21:00. Il match vede contrapposte due squadre con situazioni molto differenti: da una parte i padroni di casa degli, in difficoltà sia in campionato che in Europa, e dall’altra l’, che arriva con fiducia dopo buone prestazioni in Serie A e in Champions. Come arrivano le due squadre:I campioni in carica svizzeri stanno vivendo un momento complesso. Nonostante la vittoriana contro il Lucerna (2-1), il loro campionato è deludente, con sole 2 vittorie in 10 partite e un modesto 10° posto. Anche il percorso in Champions League è stato difficoltoso, con 0 punti, 8 reti subite e nessun gol realizzato nelle prime due giornate. La squadra ha faticato a trovare equilibrio difensivo e offensivo.