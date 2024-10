Bergamonews.it - Piazzale Alpini si colora di biancoverde: tra birra e cori l’attesa dei tifosi del Celtic

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Per idelogni trasferta è una festa e anche quella di Bergamo non fa eccezione: in totale saranno 1.300 quelli presenti nel settore ospiti del Gewiss Stadium. In centinaia hanno vissuto, sotto i tendoni, riparati dalla pioggia che dalla mattina cade sulla città, ma che non ha certo arrestato la loro voglia di brindare e vivere con gioia questa sfida europea. Magliette e pantaloncini corti, in pieno stile britannico, incuranti di un clima che non si può certo definire né estivo né tantomeno primaverile. Ma a loro, in fondo, va più che bene così. Già da lunedì (21 ottobre) la città ha iniziato a tingersi di bianco e verde, i colori sociali che rendono riconoscibile in tutto il mondo il club di Glasgow. I pub si sono riempiti soprattutto martedì, il giorno di vigilia.