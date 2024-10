Novena a Tutti i Santi per chiedere la loro potente intercessione, primo giorno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Santi, uomini e donne, che nel corso della loro vita terrena hanno realizzato pienamente il progetto di Dio, vivendo una relazione autentica con Lui, e sono diventati un esempio da imitare per ciascuno. FOTO La Chiesa celebra solennemente la festa di Tutti i Santi il 1° novembre: in un unico giubilo di festa la L'articolo Novena a Tutti i Santi per chiedere la loro potente intercessione, primo giorno proviene da La Luce di Maria. Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I, uomini e donne, che nel corso dellavita terrena hanno realizzato pienamente il progetto di Dio, vivendo una relazione autentica con Lui, e sono diventati un esempio da imitare per ciascuno. FOTO La Chiesa celebra solennemente la festa diil 1° novembre: in un unico giubilo di festa la L'articoloperlaproviene da La Luce di Maria.

I genitori di Giovanni Paolo II verso la santità - grazie al miracolo ottenuto per loro intercessione - Un possibile miracolo porta avanti la causa di beatificazione in corso dei genitori di San Giovanni Paolo II, grandi esempi di fede come il figlio. La santità di un figlio molto spesso trova le sue radici nella fede trasmessa dai genitori. È il ... (Lalucedimaria.it)