Milano, rapine di orologi di lusso. Arrestato rapinatore seriale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di un cittadino egiziano diciottenne, ritenuto responsabile, quando era ancora minorenne, di due rapine ai danni di facoltosi turisti stranieri a cui sono stati sottratti orologi di lusso.(ITALPRESS) trl/gsl

