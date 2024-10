Massimiliano Fedriga in missione negli Stati Uniti: obiettivi turistici e economici per il Fvg (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si prepara a intraprendere un’importante missione negli Stati Uniti. La partenza è fissata per domani, con la prima tappa a Washington, dove Fedriga parteciperà al 49° galà della NIAF, la National Italian American Foundation. Questa iniziativa rappresenta una continuazione degli sforzi di promozione del Fvg, già evidenziati l’anno scorso quando la regione è stata proclamata “Regione d’Onore 2024”. Un galà per promuovere il Friuli Venezia Giulia Il galà della NIAF, un evento di grande prestigio che richiama la comunità italoamericana, si svolgerà questo sabato. Il governatore Fedriga avrà l’opportunità di esporre le bellezze e le peculiarità del Friuli Venezia Giulia davanti a una platea di oltre mille invitati. Gaeta.it - Massimiliano Fedriga in missione negli Stati Uniti: obiettivi turistici e economici per il Fvg Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,, si prepara a intraprendere un’importante. La partenza è fissata per domani, con la prima tappa a Washington, doveparteciperà al 49° galà della NIAF, la National Italian American Foundation. Questa iniziativa rappresenta una continuazione degli sforzi di promozione del Fvg, già evidenziati l’anno scorso quando la regione è stata proclamata “Regione d’Onore 2024”. Un galà per promuovere il Friuli Venezia Giulia Il galà della NIAF, un evento di grande prestigio che richiama la comunità italoamericana, si svolgerà questo sabato. Il governatoreavrà l’opportunità di esporre le bellezze e le peculiarità del Friuli Venezia Giulia davanti a una platea di oltre mille invitati.

