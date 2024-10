Manovra: Fratoianni, 'grazie a Meloni nel 2025 italiani staranno peggio' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dopo due anni Meloni e i suoi ministri festeggiano ma il conto lo pagano gli italiani: l'ho detto ieri e sono stato un facile profeta perché ogni ora che passa spuntano i dati di una Manovra del governo che peggiorerà la vita dei cittadini che pagano le tasse, che lavorano o sono precari, o che sono in pensione o che studiano". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "E ancor più grave una Manovra che non permetterà l'accesso alle cure della sanità pubblica a milioni di persone. Una Manovra che strozzerà i comuni, umilierà ancor di più medici, personale sanitario e quello scolastico. La destra è pure pronta ad elargire generosamente 3 euro al mese in più alle pensioni minime. Siamo ben oltre ogni decenza immaginabile". Liberoquotidiano.it - Manovra: Fratoianni, 'grazie a Meloni nel 2025 italiani staranno peggio' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dopo due annie i suoi ministri festeggiano ma il conto lo pagano gli: l'ho detto ieri e sono stato un facile profeta perché ogni ora che passa spuntano i dati di unadel governo chererà la vita dei cittadini che pagano le tasse, che lavorano o sono precari, o che sono in pensione o che studiano". Lo afferma Nicoladi Avs. "E ancor più grave unache non permetterà l'accesso alle cure della sanità pubblica a milioni di persone. Unache strozzerà i comuni, umilierà ancor di più medici, personale sanitario e quello scolastico. La destra è pure pronta ad elargire generosamente 3 euro al mese in più alle pensioni minime. Siamo ben oltre ogni decenza immaginabile".

