LIVE Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta caldissima per muovere la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 

20:19 Avvio stagionale in Eurolega a due facce per il Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic, con due sconfitte nelle prime due partite seguite da altrettante vittorie contro Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv. Sfida speciale per 'Iffe' Lundberg che affronta subito il suo passato, con il danese che fu match-winner in quel di Belgrado con la canotta della Virtus. 

20:16 La Virtus si trova ad affrontare la seconda trasferta consecutiva dopo quella di venerdì scorso contro l'AS Monaco, preceduta dal ko interno contro lo Zalgiris Kaunas (78-81). Non sarà della partita Alessandro Pajola al pari del lungo-degente Devontae Cacok, con Daniel Hackett e Matt Morgan chiamati a dettare i ritmi di gioco.

