Lezioni di teatro, la rassegna di poesia e poi jazz a Cortona: gli eventi del 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 23 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a eventi della giornata Arezzonotizie.it - Lezioni di teatro, la rassegna di poesia e poi jazz a Cortona: gli eventi del 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ecco glidi oggi, mercoledì 23, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Glidella giornata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ottobre sorprendente : il possibile impatto degli eventi recenti sulle elezioni presidenziali americane - Tuttavia, gli ostaggi vennero liberati solo pochi minuti dopo l’entrata in carica di Reagan come presidente, il che ha portato a speculazioni che l’amministrazione Reagan avesse influenzato l’Iran per ritardare la liberazione fino al voto. Tale approccio mirava a migliorare le sue possibilità di rielezione in un momento di crisi e difficoltà nei sondaggi. (Gaeta.it)

Elezioni regionali - FdI : "De Pascale fa campagna elettorale - deleghi un vice per eventi istituzionali" - Nella giornata di domani si svolgerà l’assemblea per il rinnovo delle cariche di Federalberghi di Cervia. . . Ovviamente l’associazione, come è giusto che sia, ha effettuato una serie di inviti istituzionali, fra i quali il Prefetto, il Sindaco della città di Cervia, l’Assessore regionale al turismo. (Ravennatoday.it)