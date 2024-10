La pianista e compositrice Isabella Turso in concerto al Bolivar di Napoli con “Nightfall Piano Tour”. (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl 25 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Bolivar di Napoli la pianista e compositrice Isabella Turso sarà in concerto con “Nightfall Piano Tour”, la Tournée all’insegna dell’ecosostenibilità nelle più suggestive location italiane. L’artista presenterà al pubblico il nuovo album “Nocturne”, attualmente disponibile in digitale e presente su supporto compact disc, unitamente a brani del suo repertorio. Dopo il successo di questa primavera/estate, il Tour prosegue anche durante l’autunno, con due appuntamenti imperdibili in due teatri italiani di prestigio. Sarà un viaggio emozionante attraverso i colori della notte, ispirato principalmente dal suo ultimo lavoro discografico. Anteprima24.it - La pianista e compositrice Isabella Turso in concerto al Bolivar di Napoli con “Nightfall Piano Tour”. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl 25 ottobre alle ore 21.00 al Teatrodilasarà incon “”, lanée all’insegna dell’ecosostenibilità nelle più suggestive location italiane. L’artista presenterà al pubblico il nuovo album “Nocturne”, attualmente disponibile in digitale e presente su supporto compact disc, unitamente a brani del suo repertorio. Dopo il successo di questa primavera/estate, ilprosegue anche durante l’autunno, con due appuntamenti imperdibili in due teatri italiani di prestigio. Sarà un viaggio emozionante attraverso i colori della notte, ispirato principalmente dal suo ultimo lavoro discografico.

