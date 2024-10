Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, occhio alle insidie! Pure i 2 primavera aiuteranno»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Simoneha parlato nella presentazione del match tra Young Boys e. Il tecnico dei nerazzurri ha citatoi dueconvocati.cettato da Prime Video, Simoneha presentato l’insidioso match di Berna tra Young Boys e. Il tecnico nerazzurro non vuole sottovalutare assolutamente la squadra di Joel Magnin: «Si ragiona partita per partita, sappiamo di aver fatto una partita buona domenica, ora siamo qua in Champions League dove troveremo delle, tra campo sintetico, nuovonatore e una squadra che ha riconquistato fiducia dopo aver battuto il Lucerna. Sintetico? Siamo venuti appositamente il giorno prima per capire bene la situazione». A proposito delle problematiche del sintetico,ancheparole del noto preparatore atletico Tognaccini.