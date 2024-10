Sport.quotidiano.net - Fiorentina, partita la missione San Gallo. Oltre mille tifosi in Svizzera con la squadra

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - In tanti si sono messi in marcia già oggi. Il grosso del contingente viola si sposterà domani da Firenze a San. In tutto saranno 1.100 idellapresenti nel settore ospiti del Kybunpark. Diversi si muoveranno dal nord Italia, immancabile poi la presenza dei Viola Club del centro Europa. Impianto da circa 20.000 posti che domani sera sarà esaurito nonostante un momento non facile per ladi Maassen, contestato e criticato daiinsieme alla società. Quattro sconfitte nelle ultime sei partite, compresa la debacle contro il Cercle Brugge (6-2) al debutto nel girone unico di Conference League. Al Sanresta comunque una grande storia: fondato nel 1979, fa parte del 'Club of Pioneers', ovvero le trenta squadre più antiche d'Europa.