Bologna esplosione alla fabbrica Toyota | 2 morti e 11 feriti Domani era in programma uno sciopero per la sicurezza sul lavoro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una violentasi è verificata verso le 17.20 di oggi in uno stabilimento industriale di. Si tratta dellaMaterial Handling, una multinazionale che si occupa di movimentazione merci e si trova in Borgo Panigale. A saltare in aria sarebbe stato un compressore: lo scoppio ha fatto crollare parte del capannone. Immediato l’intervento di Vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. Il grave incidente ha causato la morte di due persone, una all’interno dello stabilimento, l’altra dopo il trasporto in ospedale. Altre undici persone sono ferite: una in particolare è in condizioni molto gravi. «È saltata la luce subito, con un boato pazzesco, ho visto tutti i lampadari tremare. Una ha detto ‘fuori tutti’ e siamo scappati via. Io ho pensato subito al terremoto e siamo usciti.