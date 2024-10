Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 23 Ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 23Alberto decide di voltare pagina dopo i suoi problemi legati a Torrente. Manuel, preoccupato per suo padre, reagisce inaspettatamente a una provocazione. Manuela, purtroppo, non ottiene i risultati sperati all’esame universitario.