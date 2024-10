Calciomercato.it - Ancelotti saccheggia la Serie A: spesa da 125 milioni, la Juve nei guai

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le attenzioni del Real Madrid e di Carlosulla nostraA: triplo obiettivo sul mercato per il tecnico dei ‘Blancos’ Carloha sempre un occhio di riguardo per laA e il calcio italiano. Il tecnico del Real Madrid si gode i suoi campioni, ma intanto guarda al nostro campionato in vista delle prossime sessioni di mercato. Carlo(LaPresse) – Calciomercato.itI campioni d’Europa e di Spagna hanno un problema sulla corsia destra dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Carvajal, che salterà l’intesa stagione. I radar sono puntati su Alexander-Arnold per la prossima estate, con il forte terzino del Liverpool che potrebbe arrivare a parametro zero senza il rinnovo di contratto con i ‘Reds’. In Italia piace (e tanto) Andrea Cambiaso, esterno tuttofare dellantus di Thiago Motta, ma dichiarato incedibile da parte della ‘Vecchia Signora’.