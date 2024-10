Vaccino Covid, Emilia Padovano invalida e con paralisi di Bell dopo 2 dosi Pfizer, riconosciuto nesso di causa ma nessun indennizzo dallo Stato (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla donna non sarebbe Stato riconosciuto alcun indennizzo, perché il danno subito, una paralisi di Bell permanente, non è tra quelli inseriti nel taBellario di riferimento. Quest'ultimo risulta essere scritto 46 anni fa e serviva a disciplinare le pensioni di guerra La 52enne Emilia Padovano Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Emilia Padovano invalida e con paralisi di Bell dopo 2 dosi Pfizer, riconosciuto nesso di causa ma nessun indennizzo dallo Stato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla donna non sarebbealcun, perché il danno subito, unadipermanente, non è tra quelli inseriti nel taario di riferimento. Quest'ultimo risulta essere scritto 46 anni fa e serviva a disciplinare le pensioni di guerra La 52enne

