Tananai: «Mi sono fermato e trovato. E ho scoperto che la musica è ancora una necessità, non un lavoro. Ho imparato ad accogliere le mie debolezze. Oggi sogno dei figli, e se vuoi farmi felice, dimmi che sono gentile» (Di martedì 22 ottobre 2024) All’uscita del secondo disco (sempre più difficile, dopo un trionfo) Tananai ci racconta come si è fermato, ritrovato, riconosciuto. Dai ricci alle canzoni, alla sua musa ispiratrice. E il segno che vuole lasciare: perché «per la prima volta nella vita, è su un palco che non mi sono sentito solo» Vanityfair.it - Tananai: «Mi sono fermato e trovato. E ho scoperto che la musica è ancora una necessità, non un lavoro. Ho imparato ad accogliere le mie debolezze. Oggi sogno dei figli, e se vuoi farmi felice, dimmi che sono gentile» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) All’uscita del secondo disco (sempre più difficile, dopo un trionfo)ci racconta come si è, ri, riconosciuto. Dai ricci alle canzoni, alla sua musa ispiratrice. E il segno che vuole lasciare: perché «per la prima volta nella vita, è su un palco che non misentito solo»

