Socialisti Ue no a von der Leyen se sostiene hub rimpatri

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Ie democratici sono contro l'esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni, siamo molto preoccupati dal fatto che von dervoglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta: così non può contare sul nostro sostegno". Lo ha detto la capogruppo dei Soclialisti e democratici Iratxe Garcia Perez, parlando ai giornalisti a Strasburgo. "Può contare su di noi però se vuole implementare il Patto per la migrazione e l'asilo", ha aggiunto.