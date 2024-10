Pro Vita Famiglia, Ruiu: “Qui per denunciare approccio che porta sofferenza” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo pensato di portare qui a Firenze in conferenza stampa a presentare il tour di Luka Hein perché è importantissimo che i ragazzi e i genitori ascoltino l'altra storia, la storia di questa ragazza che come tante ragazze ha vissuto un disagio, una sofferenza, un dolore e l'unica risposta che le è stata L'articolo Pro Vita Famiglia, Ruiu: “Qui per denunciare approccio che porta sofferenza” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo pensato dire qui a Firenze in conferenza stampa a presentare il tour di Luka Hein perché è imntissimo che i ragazzi e i genitori ascoltino l'altra storia, la storia di questa ragazza che come tante ragazze ha vissuto un disagio, una, un dolore e l'unica risposta che le è stata L'articolo Pro: “Qui perche” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

“Mantenuto” dalla moglie per giocare ai videogiochi : la storia gamer Sudden Fantasy scatena l’indignazione. Ma lui si difende : “Il mio ruolo serve a ‘migliorare la vita altrui’ - Non esita a definirsi un “mantenuto“, condizione a suo dire essenziale per consentirgli di trascorrere le sue giornate giocando ai videogiochi, mentre la moglie si occupa di tutte le spese e delle faccende domestiche. China ‘lady killer’ gains 1 million fans in a month after sharing life as kept man https://t. (Ilfattoquotidiano.it)

Perde la memoria dopo essere stato investito : “Spariti 40 anni di vita. Non riconoscevo moglie e figlio”. La storia di Luciano D’Adamo - È l’esistenza di Luciano D’Adamo, 68 anni all’anagrafe ma 24 nella sua testa, da quando nel 2019 dopo un incidente d’auto si è risvegliato credendo di vivere da ventenne. L’uomo ricorda bene, si legge sul quotidiano, cosa aveva fatto il 20 marzo 1980 (il 2019, nella realtà): aveva 24 anni e dopo essere tornato dal lavoro è stato investito da un’auto, nel quartiere romano di Monte Mario. (Ilfattoquotidiano.it)

Dimentica 39 anni di vita dopo essere stato investito. L’incredibile storia di Luciano D’Adamo - Sono passati cinque anni da quel 2019 e Luciano non ricorda ancora quasi nulla. Ma l’accesso al bonus sembra impossibile: nonostante l’amnesia documentata, nessuno può testimoniare che Luciano è stato investito. La tragica rivelazione in bagno, quando Luciano si è specchiato e ha visto che non c’era un 24enne, ma un uomo decisamente più adulto e con i capelli ingrigiti. (Quotidiano.net)