Pro Vita Famiglia, Ruiu: “Qui per denunciare approccio che porta sofferenza” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo pensato di portare qui a Firenze in conferenza stampa a presentare il tour di Luka Hein perché è importantissimo che i ragazzi e i genitori ascoltino l'altra storia, la storia di questa ragazza che come tante ragazze ha vissuto un disagio, una sofferenza, un dolore e l'unica risposta che le è stata Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo pensato dire qui a Firenze in conferenza stampa a presentare il tour di Luka Hein perché è imntissimo che i ragazzi e i genitori ascoltino l'altra storia, la storia di questa ragazza che come tante ragazze ha vissuto un disagio, una, un dolore e l'unica risposta che le è stata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mantenuto” dalla moglie per giocare ai videogiochi : la storia gamer Sudden Fantasy scatena l’indignazione. Ma lui si difende : “Il mio ruolo serve a ‘migliorare la vita altrui’ - “All’inizio, facevo fatica persino a procurarmi da mangiare”, ha raccontato Sudden Fantasy, rivelando le difficoltà finanziarie che lo hanno accompagnato nei primi anni in Giappone. co/UyIK0veYnT — South China Morning Post (@SCMPNews) October 18, 2024 L'articolo “Mantenuto” dalla moglie per giocare ai videogiochi: la storia gamer Sudden Fantasy scatena l’indignazione. (Ilfattoquotidiano.it)

Perde la memoria dopo essere stato investito : “Spariti 40 anni di vita. Non riconoscevo moglie e figlio”. La storia di Luciano D’Adamo - Il vero choc allo specchio: il ragazzo di 24 anni era diventato un uomo di 63. L'articolo Perde la memoria dopo essere stato investito: “Spariti 40 anni di vita. . La storia di D’Adamo è raccontata oggi da Il Messaggero. Così gli hanno spiegato, racconta il Messaggero, “che l’incidente non era avvenuto a Monte Mario bensì a via delle Fornaci, e non nel 1980 ma nel 2019. (Ilfattoquotidiano.it)

Dimentica 39 anni di vita dopo essere stato investito. L’incredibile storia di Luciano D’Adamo - Sono passati cinque anni da quel 2019 e Luciano non ricorda ancora quasi nulla. Un’immagine potente che lo ha fatto gridare. Lavora come manutentore in una scuola e spera in un contributo del Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali, visto che non ha mai ricevuto un centesimo dal pirata della strada che lo ha investito: non è mai stato rintracciato. (Quotidiano.net)