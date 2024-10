Pomigliano. Arrestato ricercato per evasione: sorpreso al ristorante con la moglie (Di martedì 22 ottobre 2024) Pomigliano D’ARCO – Un pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per reati legati a rapina, armi e droga, è stato Arrestato dai carabinieri di Pomigliano d’Arco dopo una settimana di fuga. L’uomo, che era evaso dagli arresti domiciliari, è stato sorpreso a cena con la moglie in un ristorante della zona, intento a gustare primi piatti e vino.Alla vista dei militari, il ricercato ha cercato invano di eludere il controllo, ma è stato bloccato con il calice ancora in mano. Le forze dell’ordine, che avevano intensificato i servizi di pedinamento e monitoraggio dei movimenti della moglie, sono riuscite a rintracciarlo grazie proprio a questi dettagliati controlli.La sua latitanza, durata una settimana, è così terminata con l’intervento dei carabinieri, che lo hanno nuovamente condotto in custodia.L'articolo Pomigliano. Primacampania.it - Pomigliano. Arrestato ricercato per evasione: sorpreso al ristorante con la moglie Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di martedì 22 ottobre 2024)D’ARCO – Un pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per reati legati a rapina, armi e droga, è statodai carabinieri did’Arco dopo una settimana di fuga. L’uomo, che era evaso dagli arresti domiciliari, è statoa cena con lain undella zona, intento a gustare primi piatti e vino.Alla vista dei militari, ilha cercato invano di eludere il controllo, ma è stato bloccato con il calice ancora in mano. Le forze dell’ordine, che avevano intensificato i servizi di pedinamento e monitoraggio dei movimenti della, sono riuscite a rintracciarlo grazie proprio a questi dettagliati controlli.La sua latitanza, durata una settimana, è così terminata con l’intervento dei carabinieri, che lo hanno nuovamente condotto in custodia.L'articolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pomigliano - Arrestato rapinatore seriale : due colpi in poche ore - La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio in via Mazzini. In questa circostanza, l’uomo è riuscito a portare via la borsa, fuggendo ancora una volta a bordo della sua auto. Qui, la vittima è stata strattonata con violenza, tanto da cadere a terra riportando un trauma cranico. (Primacampania.it)

Fugge dalla Germania col cadavere del padre in auto - arrestato a Pomigliano - La Polizia Locale ha arrestato a Pomigliano d'Arco il 31enne Tobias Amman, ricercato per omicidio: nella sua automobile trovato il cadavere del padre, ucciso a coltellate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Pomigliano : uccide il padre e lo nasconde nel bagagliaio di un’auto rubata - arrestato - L’autore […] L'articolo Pomigliano: uccide il padre e lo nasconde nel bagagliaio di un’auto rubata, arrestato sembra essere il primo su Teleclubitalia. L’intervento è avvenuto in via Passariello, in seguito a una segnalazione da parte dei residenti per un tentativo di furto in una vicina abitazione. (Teleclubitalia.it)