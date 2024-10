Pagelle Aston Villa-Bologna 2-0: voti e tabellino Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Pagelle di Aston Villa-Bologna con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Un primo tempo già ricco di emozioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita e uno Skorupski che in più di un’occasione salva il risultato, ma la squadra di Italiano ha anche le sue chances con un paio di ripartenze non sfruttate a dovere. Nella seconda frazione è McGinn a sbloccare il match con un cross teso da punizione che non viene toccato da nessuno e beffa l’estremo difensore rossoblù. Passano meno di dieci minuti e Duran riesce ad anticipare il connazionale Lucumì per il secondo gol. Nel finale il palo nega il gol a Beukema e al Bologna. Di seguito ecco le Pagelle dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Pagelle Aston Villa-Bologna Aston Villa (4-2-3-1): Martinez 6.5; Konsa 6, Diego Carlos 6.5, Pau Torres 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledicon iai protagonisti e ildel match valido per la terza giornata della. Un primo tempo già ricco di emozioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita e uno Skorupski che in più di un’occasione salva il risultato, ma la squadra di Italiano ha anche le sue chances con un paio di ripartenze non sfruttate a dovere. Nella seconda frazione è McGinn a sbloccare il match con un cross teso da punizione che non viene toccato da nessuno e beffa l’estremo difensore rossoblù. Passano meno di dieci minuti e Duran riesce ad anticipare il connazionale Lucumì per il secondo gol. Nel finale il palo nega il gol a Beukema e al. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(4-2-3-1): Martinez 6.5; Konsa 6, Diego Carlos 6.5, Pau Torres 6.

