Nuovo liceo statale tecnologico sperimentale in Valpolcevera | sarà attivo per l' anno 2027\28

È stato sottoscritto questo pomeriggio, a palazzo Doria Spinola a Genova, l'accordo di programma quadro per la costituzione del Distretto educativo dell'innovazione - Dedi in Val Polcevera, nel cui ambito è prevista la realizzazione del liceo statale tecnologico sperimentale. A firmare l'accordo

Il nuovo liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera : accordo tra Ministero e enti locali - Valditara ha anticipato che il 2025 potrebbe rappresentare una data realistica per dare il via ai lavori. L’idea è quella di realizzare un’istituzione che integri le esigenze del territorio con un forte focus sulle nuove tecnologie, ponendo le basi per una cultura dell’innovazione in un contesto scolastico. (Gaeta.it)