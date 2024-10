Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Graffi, minacce e sputi: la rissa tra ex al ristorante finisce con l?archiviazione (Di martedì 22 ottobre 2024) sputi, morsi, Graffi, insulti e minacce. Occhiali che volano per strada e magliette strappate. L?arte deve essere verosimile, la realtà no. Per questo Paolo Virzì sarebbe stato Ilmessaggero.it - Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Graffi, minacce e sputi: la rissa tra ex al ristorante finisce con l?archiviazione Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024), morsi,, insulti e. Occhiali che volano per strada e magliette strappate. L?arte deve essere verosimile, la realtà no. Per questosarebbe stato

"Cinque secondi". Sono iniziate le riprese del nuovo film di Paolo Virzì - “Cinque secondi”, sarà un nuovo grande film, Virzì non ci ha mai deluso. Anche questa volta, sceglie di avere uno sguardo ravvicinato con i suoi personaggi e continua a studiarne l'imprevedibilità. Non ha amici e il suo unico compagno è un sigaro toscano: perchè si comporta così? Chi è Adriano? Intanto i giorni, e mesi passano sempre nello stesso modo, fino a quando, improvvisamente tutto cambia. (Liberoquotidiano.it)

Paolo Virzì torna sul set : ecco quale sarà il suo prossimo film - Grande cast per il film, interpretato da Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia. Paolo Virzì è tornato sul set a Roma per girare il suo prossimo progetto, intitolato Cinque secondi. (Movieplayer.it)

Cinque secondi : al via le riprese del nuovo film di Paolo Virzì - PAN Distribution, Playtime e Indiana Production fanno parte del nuovo studio Pan Europeo Vuelta. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi… Cinefilos. La distribuzione sarà curata in Italia da Vision Distribution. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole ... (Cinefilos.it)