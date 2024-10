Ilfattoquotidiano.it - La crisi climatica non dà tregua: allerta meteo rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna. Allarme anche in Lombardia e Sardegna

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte – a cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse per mercoledì 23 ottobre.per rischio idraulico in– lungo le sezioni del fiume Po – esu alcuni settori di. Valutata, inoltre,gialla in Umbria e su alcuni territori di, Toscana, Lazio, Sicilia e. Già dalla tarda serata di martedì sono previsti temporali ine dalle prime ore di mercoledì in Toscana ed. La perturbazione si sposterà poi in Umbria e Lazio centro-settentrionale. Si prevedono piogge intense e forti raffiche di vento. I fenomenipotrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.