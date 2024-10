Lanotiziagiornale.it - La crescita si è già fermata: doppia doccia gelata anche per il 2025

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Possiamo definirla, con una metafora calcistica, una doppietta. Ma nella propria porta, se ragioniamo dal lato del governo. Per l’esecutivo arriva un’altrasulle previsioni diper il 2024 e il. Da una parte il Fondo monetario internazionale e dall’altra Confindustria portano cattive notizie per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: gli obiettivi difissati dal governo sono sempre più lontani. L’esecutivo continua a sperare in un Pil in rialzo dell’1% per l’anno in corso e poi dell’1,2% per il. Molto difficile, a giudicare dallafredda arrivata nelle scorse ore.ferma: l’amara doppietta Partiamo dal Fondo monetario internazionale, che stima per il 2024 unaallo 0,7%. E le cose non andranno molto meglio il prossimo anno, con un dato in salita solo dello 0,8%.