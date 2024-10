Juventus e Bologna sconfitte in Champions, Capello: “Il calcio italiano va piano” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il calcio italiano va piano. Troppo piano, come trovano squadre che corrono, che pressano, anche tecnicamente non ottime come lo Stoccarda, ti mettono in difficoltà. I grandi possessi palla non servono a niente. Il calcio italiano mi fa ripensare agli Europei”. Lo ha detto Fabio Capello dagli studi di Sky Sport dopo le sconfitte di Bologna e Juventus nella serata di Champions League: “Il Bologna era prevedibile potesse perdere con l’Aston Villa, ha avuto anche delle occasioni. La Juventus non ha creato niente, è stata sempre molto passiva”. Juventus e Bologna sconfitte in Champions, Capello: “Il calcio italiano va piano” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ilva. Troppo, come trovano squadre che corrono, che pressano, anche tecnicamente non ottime come lo Stoccarda, ti mettono in difficoltà. I grandi possessi palla non servono a niente. Ilmi fa ripensare agli Europei”. Lo ha detto Fabiodagli studi di Sky Sport dopo ledinella serata diLeague: “Ilera prevedibile potesse perdere con l’Aston Villa, ha avuto anche delle occasioni. Lanon ha creato niente, è stata sempre molto passiva”.in: “Ilva” SportFace.

