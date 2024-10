“Italia razzista”, l’accusa dell’Europa. Meloni s’infuria, stupore di Mattarella (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel frattempo l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa denuncia nel suo ultimo rapporto che In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Secondo il rapporto più recente, Strasburgo ha segnalato che le autorità Italiane sembrano non essere consapevoli della gravità di questo problema, né lo comportano una possibile forma di razzismo istituzionale . L’ECRI ha chiesto all’Italia di condurre uno studio completo e indipendente per affrontare e individuare pratiche discriminatorie nelle attività di controllo, sorveglianza e indagine da parte delle forze dell’ordine. Thesocialpost.it - “Italia razzista”, l’accusa dell’Europa. Meloni s’infuria, stupore di Mattarella Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel frattempo l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa denuncia nel suo ultimo rapporto che Inle forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Secondo il rapporto più recente, Strasburgo ha segnalato che le autoritàne sembrano non essere consapevoli della gravità di questo problema, né lo comportano una possibile forma di razzismo istituzionale . L’ECRI ha chiesto all’di condurre uno studio completo e indipendente per affrontare e individuare pratiche discriminatorie nelle attività di controllo, sorveglianza e indagine da parte delle forze dell’ordine.

Il Consiglio d’Europa contro l’Italia di Meloni : «Polizia razzista - giudici sotto attacco». La rabbia della premier e lo «stupore» del Quirinale - Meritano rispetto, non simili ingiurie». Mattarella ha quindi ribadito la propria «stima e vicinanza alle forze di Polizia». Per esempio il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, l’adozione della strategia nazionale Lgbtqia+ e la fornitura di informazioni sanitarie di qualità ai pazienti transgender. (Open.online)

Il Consiglio d’Europa attacca l’Italia : “Polizia razzista”. Sdegno di Meloni. Interviene Mattarella - Il Coisp: “Non accettiamo lezioni di morale da non conosce il nostro lavoro” “Non accettiamo lezioni di morale da chi non conosce la realtà operativa e non ha alcuna competenza per giudicare il nostro lavoro, perché la verità è che le nostre attività di controllo e sorveglianza sono basate esclusivamente su criteri di legalità e necessità operativa, e sono dirette a contrastare mafie, ... (Secoloditalia.it)

“Polizia italiana razzista”. L’ira di Salvini contro il Consiglio Ue : “Si portino i Rom a Strasburgo” - L'articolo “Polizia italiana razzista”. “La delegazione dell’Ecri è venuta a conoscenza di molte testimonianze sulla profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, in particolare verso la comunità Rom e le persone di origine africana. “Tuttavia, le autorità non raccolgono dati adeguatamente disaggregati sulle attività di fermo e di controllo della polizia, né sembrano essere ... (Dayitalianews.com)