Il signore degli anelli, Elijah Wood: "Il nuovo film non è un acchiappasoldi" (Di martedì 22 ottobre 2024) L'interprete di Frodo Baggins difende a spada tratta la nuova produzione del franchise. Elijah Wood, conosciuto a livello internazionale per aver interpretato il ruolo dell'hobbit Frodo nella trilogia de Il signore degli anelli, ha destinato parole al miele per il prossimo film del franchise The Hunt for Gollum. "Sono entusiasta" ha esclamato Wood in un'intervista per Inverse, nel film che vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum e da regista del film "Sono ovviamente un fan del team creativo. Sono coinvolto perché è lo stesso team creativo dietro Il signore degli anelli". nuovo entusiasmo Il prossimo film, atteso nelle sale nel 2026, è prodotto da Peter Jackson, regista delle due Movieplayer.it - Il signore degli anelli, Elijah Wood: "Il nuovo film non è un acchiappasoldi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'interprete di Frodo Baggins difende a spada tratta la nuova produzione del franchise., conosciuto a livello internazionale per aver interpretato il ruolo dell'hobbit Frodo nella trilogia de Il, ha destinato parole al miele per il prossimodel franchise The Hunt for Gollum. "Sono entusiasta" ha esclamatoin un'intervista per Inverse, nelche vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum e da regista del"Sono ovviamente un fan del team creativo. Sono coinvolto perché è lo stesso team creativo dietro Il".entusiasmo Il prossimo, atteso nelle sale nel 2026, è prodotto da Peter Jackson, regista delle due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Signore degli Anelli : in arrivo un altro film oltre "Caccia a Gollum" - Ormai è imminente l'arrivo di un nuovo film dedicato ad Il Signore degli Anelli, dal titolo "Caccia a Gollum", oltre a questo sembra sia in produzione un'altra pellicola dedicata alla saga A marzo abbiamo saputo che il nuovo film de Il Signore degli Anelli, intitolato Caccia a Gollum, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Smeagol dopo aver dato vita ... (Movieplayer.it)

Mister Movie | Come sarà il nuovo Il Signore degli Anelli : il capitolo in arrivo con The Hunt for Gollum - R. Tolkien. Grazie a MisterMovie. The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, promette di immergerci nuovamente nell’affascinante mondo creato da J. A lui si uniranno i veterani della saga, Fran Walsh e Philippa Boyens, che hanno già collaborato con Jackson alla creazione di questo universo epico. Un ritorno alle origini Il film, previsto per il 2026, ci porterà indietro nel tempo, prima ... (Mistermovie.it)

Il Signore degli Anelli : The Hunt of Gollum sarà un film unico - non due - ma il malinteso è nato perché c’è in sviluppo un altro film… - . per un’altra avventura epica!” Cosa sappiamo di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum? Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. McKellen ha confermato di aver parlato di un suo possibile ritorno come Pellegrino Grigio, ma a domanda diretta Viggo Mortensen invece ... (Cinefilos.it)