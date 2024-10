Il caso di Anguillara Veneta, il paese dove ogni abitante avrebbe scommesso 13 mila euro in un anno (Di martedì 22 ottobre 2024) Non arriva a 5 mila abitanti Anguillara Veneta, eppure il paesino in provincia di Padova vanta (si fa per dire) un record molto particolare, è il comune tra i 2 mila e 10 mila abitanti che scommette di più in Italia. Stando a un report effettuato da Federconsumatori infatti, ad Anguillara c’è una media di giocate online pro capite di 13.073 euro per ogni abitante tra i 18 e i 74 anni, quasi 14 volte la media provinciale. Conti alla mano, ogni cittadino maggiorenne del comune avrebbe investito quasi 1.100 al mese mensilmente. «È un dato assurdo, non è possibile che ci sia una disponibilità economica così alta in paese. Me ne sarei accorta se ci fossero famiglie che si giocano lo stipendio tutti i mesi», ha dichiarato la sindaca Alessandra Buoso al Corriere della Sera. Lettera43.it - Il caso di Anguillara Veneta, il paese dove ogni abitante avrebbe scommesso 13 mila euro in un anno Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non arriva a 5abitanti, eppure il paesino in provincia di Padova vanta (si fa per dire) un record molto particolare, è il comune tra i 2e 10abitanti che scommette di più in Italia. Stando a un report effettuato da Federconsumatori infatti, adc’è una media di giocate online pro capite di 13.073pertra i 18 e i 74 anni, quasi 14 volte la media provinciale. Conti alla mano,cittadino maggiorenne del comuneinvestito quasi 1.100 al mese mensilmente. «È un dato assurdo, non è possibile che ci sia una disponibilità economica così alta in. Me ne sarei accorta se ci fossero famiglie che si giocano lo stipendio tutti i mesi», ha dichiarato la sindaca Alessandra Buoso al Corriere della Sera.

