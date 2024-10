Grande Fratello, Javier deluso da Helena: il motivo (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande Fratello, Javier Martinez non ci sta: gli atteggiamenti di Helena Prestes infastidiscono notevolmente Grande Fratello, Javier non concepisce gli atteggiamenti di Helena Prestes dopo l’uscita dalla Casa di Lorenzo e Shaila. La modella infatti subito dopo la puntata ha affrontato un’accesa discussione con Iago e nelle ultime ore ha affrontato un confronto anche con Javier. Leggi anche Su RaiPlay arriva “FREMONT” il film del registra Babak Jalali. I dettagli Il parere del gieffino Javier chiacchierando con Le Non è la Rai confessa: “Se io mi sento dire da una persona che è entrata dal nulla: “Con te è stata sincera” è stata tutta tranne che sincera. Si è accanita ieri su Iago”. “Lei sta facendo proprio una missione smascherare Iago” commenta Eleonora. Javier continua: “Sbaglia proprio i modi. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024)Martinez non ci sta: gli atteggiamenti diPrestes infastidiscono notevolmentenon concepisce gli atteggiamenti diPrestes dopo l’uscita dalla Casa di Lorenzo e Shaila. La modella infatti subito dopo la puntata ha affrontato un’accesa discussione con Iago e nelle ultime ore ha affrontato un confronto anche con. Leggi anche Su RaiPlay arriva “FREMONT” il film del registra Babak Jalali. I dettagli Il parere del gieffinochiacchierando con Le Non è la Rai confessa: “Se io mi sento dire da una persona che è entrata dal nulla: “Con te è stata sincera” è stata tutta tranne che sincera. Si è accanita ieri su Iago”. “Lei sta facendo proprio una missione smascherare Iago” commenta Eleonora.continua: “Sbaglia proprio i modi.

Grande Fratello - Javier Martinez su Shaila : “Senza microfono - mi ha detto neghiamo fino alla fine di esserci baciati" - Il 29enne originario di Cordoba, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri, è molto amareggiato dal comportamento di Shaila Gatta e continua a sfogarsi con i suoi compagni d'avventura. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Javier rivela ciò che tutti avevano capito : "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro" - L'ambiguità e cambi di rotta dell'ex velina deludono Javier Durante la puntata, Shaila era tra i concorrenti in nomination e, poiché tutti i concorrenti credevano che …. Il percorso di Shaila Gatta nel Grande Fratello, durante il primo mese, ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la ballerina ha deciso di allontanarsi da Javier e di tornare ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello - il web contro Shaila Gatta : “Falsa e manipolatrice”. Cosa è successo con Javier Martinez - Aveva anche parlato del rapporto con il pallavolista con gli altri compagni di avventura confessando che in lei stava nascendo un sentimento forte. Mi diceva che iniziava a provare qualcosa per me, che voleva starmi vicino. Javier Martinez, rivolgendosi direttamente alla ballerina ha detto: “Sei una persona che mi fa battere il cuore, vorrei conoscerti fuori”. (Dailyshowmagazine.com)