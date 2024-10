Biccy.it - Gieffine sconvolte da Shaila: “Siamo scioccate, sta fuori, che furba”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo Javier Martinez, anche gli altri concorrenti sono rimasti spiazzati dal comportamento diGatta nell’ultima puntata del Grande Fratello. La ballerina dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver passato delle notti con lui, ieri sera ha detto chedal programma non lo aspetterebbe. Alcunedopo la puntata si sono avvicinate a Javier per consolarlo. Le prime a supportare Martinez sono state le Non è la Rai. Pamela Petrarolo ha detto: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico“. Anche Eleonora Cecere è intervenuta: “Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa.