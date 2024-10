Estrazione del lotto di martedì 22 ottobre 2024: la ruota di Napoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco le estrazioni del lotto di oggi:BARI 36 10 58 08 09CAGLIARI 35 02 36 40 74FIRENZE 37 25 84 52 01GENOVA 24 12 15 82 61MILANO 30 36 85 31 21 Napoli 09 18 12 07 06PALERMO 42 37 67 18 68ROMA 27 25 23 41 10TORINO 84 21 08 70 53VENEZIA 59 56 65 09 26 Napolitoday.it - Estrazione del lotto di martedì 22 ottobre 2024: la ruota di Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco le estrazioni deldi oggi:BARI 36 10 58 08 09CAGLIARI 35 02 36 40 74FIRENZE 37 25 84 52 01GENOVA 24 12 15 82 61MILANO 30 36 85 31 2109 18 12 07 06PALERMO 42 37 67 18 68ROMA 27 25 23 41 10TORINO 84 21 08 70 53VENEZIA 59 56 65 09 26

Simbolotto - estrazione di oggi 22 ottobre 2024 | Lotto - La struttura dei premi è semplice. agenziadoganemonopoli. Di seguito l’elenco dei simboli del gioco: 1 – ITALIA 2 – MELA 3 – GATTA 4 – MAIALE 5 – MANO 6 – LUNA 7 – VASO 8 – BRAGHE 9 – CULLA 10 – FAGIOLI 11 – TOPI 12 – SOLDATO 13 – RANA 14 – BAULE 15 – RAGAZZO 16 – NASO 17 – SFORTUNA 18 – CERINO 19 – RISATA 20 – FESTA 21 – LUPO 22 – BALESTRA 23 – AMO 24 – PIZZA 25 – NATALE 26 – ELMO 27 – SCALA 28 ... (Tpi.it)

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 22 ottobre 2024 Oggi, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Lotto numero 169 del 2024 e del 10eLotto. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.