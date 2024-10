Derby all’Angelini Cesena. Strapazzato il Riccione (Di martedì 22 ottobre 2024) In un MiniPalazzetto dalle grandi occasioni, l’Elettromeccanica Angelini Cesena strapazza Riccione e porta a casa la seconda vittoria della stagione su altrettante gare disputate nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile, imponendosi 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-15) e guadando la vetta della classifica a punteggio pieno. Le ragazze di coach Lucchi in particolare hanno disputato una partita molto convincente in fase di cambiopalla (44%), con la correlazione muro-difesa che ha determinato gli strappi decisivi. La partita. Nel primo set Cesena parte forte facendosi sentire a muro (3-0), dopo di che Benazzi al servizio scava il solco decisivo, passando da 9-6 a 13-6 e poi ancora a 20-10. La pipe di Pinali vale il 24-15, dopo di che Conficoni serve Vecchi che chiude di potenza 25-15. Ilrestodelcarlino.it - Derby all’Angelini Cesena. Strapazzato il Riccione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In un MiniPalazzetto dalle grandi occasioni, l’Elettromeccanica Angelinistrapazzae porta a casa la seconda vittoria della stagione su altrettante gare disputate nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile, imponendosi 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-15) e guadando la vetta della classifica a punteggio pieno. Le ragazze di coach Lucchi in particolare hanno disputato una partita molto convincente in fase di cambiopalla (44%), con la correlazione muro-difesa che ha determinato gli strappi decisivi. La partita. Nel primo setparte forte facendosi sentire a muro (3-0), dopo di che Benazzi al servizio scava il solco decisivo, passando da 9-6 a 13-6 e poi ancora a 20-10. La pipe di Pinali vale il 24-15, dopo di che Conficoni serve Vecchi che chiude di potenza 25-15.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelini Cesena al derby. Prima in casa con Riccione - E’ tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che per domani si prepara a chiamare a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto, alle 17. Ora ci aspetta una partita diversa perché affrontiamo una squadra che fa della concretezza il suo gioco. Spero che la squadra riesca a ripetersi con la stessa aggressività di sabato scorso, cercando di mettere in difficoltà gli ... (Ilrestodelcarlino.it)

Esordio casalingo da brividi per l’Angelini Cesena : al MiniPalazzetto il derby col Riccione - Tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che domenica 20 ottobre chiama a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto va in scena il primo derby di Romagna, dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata Riccione, fresca di promozione in serie B1, in cui militano... (Cesenatoday.it)

Esordio casalingo da brividi per l’Angelini Cesena : al MiniPalazzetto il derby col Riccione - Tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che domenica 20 ottobre chiama a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto va in scena il primo derby di Romagna, dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata Riccione, fresca di promozione in serie B1, in cui militano... (Today.it)