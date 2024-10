Dal libro al grande schermo: "Leggere Lolita a Teheran" sarà al cinema dal 21 novembre (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – Il best seller di Azar Nafisi “Leggere Lolita a Teheran” è diventato uno splendido film diretto dal regista israeliano Eran Riklis. E’ stato presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e arriverà nei cinema il 21 novembre. Il film racconta la vera storia della scrittrice iraniana, professoressa all’Università di Teheran che dopo la Rivoluzione vede man mano crescere la pressione dei fondamentalisti. Come forma di resistenza decide di accogliere sette studentesse segretamente a casa sua per Leggere con loro dei classici occidentali. Iodonna.it - Dal libro al grande schermo: "Leggere Lolita a Teheran" sarà al cinema dal 21 novembre Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – Il best seller di Azar Nafisi “” è diventato uno splendido film diretto dal regista israeliano Eran Riklis. E’ stato presentato in anteprima alla Festa deldi Roma e arriverà neiil 21. Il film racconta la vera storia della scrittrice iraniana, professoressa all’Università diche dopo la Rivoluzione vede man mano crescere la pressione dei fondamentalisti. Come forma di resistenza decide di accogliere sette studentesse segretamente a casa sua percon loro dei classici occidentali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - l’attrice di ‘Leggere Lolita a Teheran’ Golshifteh Farahani : “La cultura è sopravvivenza - nessun regime può togliercela” - Tratto dal romanzo di Azar Nafisi, il film di Eran Riklis arriva prossimamente nelle sale con Minerva Pictures Le pagine di 'Leggere Lolita a Teheran' di Azar Nafisi (edito da Adelphi) prendono vita nell'omonimo film di Eran Riklis con protagonista Golshifteh Farahani, in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma e prossimamente in sala […]. (Sbircialanotizia.it)

Festa del Cinema di Roma - l’attrice di ‘Leggere Lolita a Teheran’ Golshifteh Farahani : “La cultura è sopravvivenza - nessun regime può togliercela” - “Cercano in tutti i modi di privarci della libertà, ecco perché la cultura per noi è qualcosa di così esistenziale”. “Sento profondamente le parole di questo romanzo, vorrei inghiottirle. Possiamo far sì che le vite delle nostre nazioni siano più migliori, più felici e più facili’. “A queste parole ha risposto Menachem Wolfovitch Begin, ex primo ministro israeliano di destra, con un giuramento: ... (Dailyshowmagazine.com)