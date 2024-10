Comunale:. Mozart apre la stagione (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via la stagione Musicale Comunale di Varese. Il primo dei 7 concerti si svolgerà domani alle 20.30 nella Basilica di San Vittore. Si esibiranno l’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, che interpreteranno la Sinfonia n. 40 e il Requiem in re minore, ultima opera – incompiuta – di Mozart, una sorta di testamento spirituale completato successivamente dall’allievo Süßmayr. La versione proposta a Varese dal direttore Diego Fasolis vedrà un finale diverso, interamente Mozartiano, con la sostituzione dei brani dell’allievo con altri originali di Mozart. Parte così l’edizione numero 25 della rassegna. L.C. Ilgiorno.it - Comunale:. Mozart apre la stagione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via laMusicaledi Varese. Il primo dei 7 concerti si svolgerà domani alle 20.30 nella Basilica di San Vittore. Si esibiranno l’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, che interpreteranno la Sinfonia n. 40 e il Requiem in re minore, ultima opera – incompiuta – di, una sorta di testamento spirituale completato successivamente dall’allievo Süßmayr. La versione proposta a Varese dal direttore Diego Fasolis vedrà un finale diverso, interamenteiano, con la sostituzione dei brani dell’allievo con altri originali di. Parte così l’edizione numero 25 della rassegna. L.C.

