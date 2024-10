Caso (M5S): “Preoccupante il ritardo sulle assunzioni del primo concorso docenti PNRR” (Di martedì 22 ottobre 2024) "Molto Preoccupante il pesante e perdurante ritardo relativo alle assunzioni del primo concorso PNRR. Da quanto si apprende da fonti giornalistiche, ad oggi, risulterebbero definite meno della metà delle graduatorie di merito previste, dunque, per tutte le classi di concorso che non riusciranno a concludere il percorso in tempo utile (termine già spostato dal 31 agosto al 10 dicembre), le nomine dei vincitori avverranno nel prossimo anno scolastico". Così il deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura L'articolo Caso (M5S): “Preoccupante il ritardo sulle assunzioni del primo concorso docenti PNRR” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Moltoil pesante e perduranterelativo alledel. Da quanto si apprende da fonti giornalistiche, ad oggi, risulterebbero definite meno della metà delle graduatorie di merito previste, dunque, per tutte le classi diche non riusciranno a concludere il percorso in tempo utile (termine già spostato dal 31 agosto al 10 dicembre), le nomine dei vincitori avverranno nel prossimo anno scolastico". Così il deputato Antonio, Capogruppo M5S in Commissione Cultura L'articolo(M5S): “ildel” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’allarme della Mediatrice europea sulle sostanze chimiche: Mala amministrazione e rischi per la salute - La Mediatrice Ue: in media, la Commissione impiega 14,5 mesi per preparare bozze di decisione, ma la scadenza per farlo è di 3 mesi ... (eunews.it)

Altavilla Silentina, imprenditore muore per un intervento di rutine: era il patron del resort “Araba fenice” - Indagini in corso per far luce sulla morte del noto imprenditore Angelo Maria Carrozza di Altavilla Silentina deceduto in circostanze ancora da chiarire. L’uomo, 73 anni, è ... (ilmattino.it)

Altavilla Silentina, l'imprenditore Carrozza muore a Pineta Grande per intervento di routine - Indagini in corso per far luce sulla morte del noto imprenditore Angelo Maria Carrozza di Altavilla Silentina deceduto in circostanze ancora da chiarire. L’uomo, 73 anni, è ... (ilmattino.it)