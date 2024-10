Carenza medici di famiglia a Napoli, Smi: “Potenziare presidi della ex Guardia Medica” (Di martedì 22 ottobre 2024) Ernesto Esposito, segretario Asl Napoli 2 dello SMI: “Auspichiamo che i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale accettino le nuove titolarità per coprire le zone carenti” Napoli. «È necessario Potenziare subito i presidi territoriali pubblici della ex Guardia Medica per fronteggiare l’attuale Carenza nella città di Napoli». Così Ernesto Esposito Segretario Aziendale dell’ ASL Napoli 1 dello SMI lancia l’allarme. «I medici di famiglia in attività sono già al massimo del numero di assistiti e come capacità ricettive degli studi per fronteggiare la Carenza. Impresaitaliana.net - Carenza medici di famiglia a Napoli, Smi: “Potenziare presidi della ex Guardia Medica” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ernesto Esposito, segretario Asl2 dello SMI: “Auspichiamo che iiscritti al corso di formazione inna generale accettino le nuove titolarità per coprire le zone carenti”. «È necessariosubito iterritoriali pubbliciexper fronteggiare l’attualenella città di». Così Ernesto Esposito Segretario Aziendale dell’ ASL1 dello SMI lancia l’allarme. «Idiin attività sono già al massimo del numero di assistiti e come capacità ricettive degli studi per fronteggiare la

