Canoni di locazione ed edilizia residenziale: il Comune sostiene l'emergenza sociale (Di martedì 22 ottobre 2024) In un momento socio economico difficile per molte famiglie, l'amministrazione comunale di Subbiano ha predisposto il bando pubblico per l'assegnazione di contributi a integrazione dei Canoni di locazione per l'anno 2024 e aumentato di 10.000 euro le risorse per il fondo destinato al Comune dalla

