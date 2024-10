Borse e portafogli di lusso, lo showroom del falso. La Finanza stronca un giro d’affari da oltre 300mila euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Un vero e proprio "show room" illegale di Borse e portafogli contraffatti, pronti per essere immessi sul mercato. È stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale, al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria, nel comune di Campi Bisenzio. Secondo i primi accertamenti, si trattava di un magazzino di pertinenza di un’attività commerciale all’ingrosso che ha la propria sede principale all’Osmannoro, nel Comune di Sesto Fiorentino. Ad attirare l’attenzione dei militari del secondo Nucleo operativo metropolitano è stato il consistente andirivieni di persone, verosimilmente acquirenti, che pare rivendessero poi gli articoli contraffatti al dettaglio. Lanazione.it - Borse e portafogli di lusso, lo showroom del falso. La Finanza stronca un giro d’affari da oltre 300mila euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un vero e proprio "show room" illegale dicontraffatti, pronti per essere immessi sul mercato. È stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale, al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria, nel comune di Campi Bisenzio. Secondo i primi accertamenti, si trattava di un magazzino di pertinenza di un’attività commerciale all’ingrosso che ha la propria sede principale all’Osmannoro, nel Comune di Sesto Fiorentino. Ad attirare l’attenzione dei militari del secondo Nucleo operativo metropolitano è stato il consistente andirivieni di persone, verosimilmente acquirenti, che pare rivendessero poi gli articoli contraffatti al dettaglio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Creano uno show-room di borse e portafogli falsi - sequestrati migliaia di articoli - . Le perizie eseguite sugli articoli sottoposti a sequestro hanno permesso di accertarne l’ottima fattura: le borse e i portafogli, immessi sul mercato, sarebbero stati in grado di trarre in inganno il consumatore finale e avrebbero fruttato un illecito guadagno pari a circa 350mila euro. Ad attirare l’attenzione dei militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano è stato il consistente ... (Lanazione.it)

Banchetti del tarocco a Latina Lido : sequestrate borse e portafogli - it è su GOOGLE NEWS. Alla vista degli agenti che si avvicinavano i 4 soggetti si sono subito dileguati, abbandonando sul posto la merce e utilizzando come via di fuga la vicina spiaggia, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Latina, 14 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Latina nella serata di ieri è intervenuta in zona Latina Lido, dove alcuni soggetti stranieri, presumibilmente di ... (Ilfaroonline.it)

Furto finito male a Capri : il borseggiatore tenta di rubare un portafoglio in un bar ma viene beccato dalla vittima – Video - Il ladro a quel punto è andato via a passo svelto. Un uomo, fingendosi cliente di un bar nel centro dell’isola campana ha tentato di rubare il portafogli a una signora che era seduta al tavolino accanto a lui. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio. Poco dopo l’uomo è stato bloccato, dopo un concitato inseguimento a piedi, dalla polizia municipale nelle ... (Ilfattoquotidiano.it)