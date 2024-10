Biagio Mazzotta nuovo presidente di Assonave (Di martedì 22 ottobre 2024) Biagio Mazzotta, già presidente di Fincantieri e in passato Ragioniere generale dello Stato, è eletto alla presidenza di Assonave, l’associazione che rappresenta l’industria navalmeccanica italiana. L’elezione avviene durante l’assemblea dei soci, che riconosce la in Mazzotta la figura ideale per guidare l’associazione verso nuove sfide e obiettivi strategici, in particolare legati all’innovazione e alla tecnologia. L'articolo Biagio Mazzotta nuovo presidente di Assonave proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024), giàdi Fincantieri e in passato Ragioniere generale dello Stato, è eletto alla presidenza di, l’associazione che rappresenta l’industria navalmeccanica italiana. L’elezione avviene durante l’assemblea dei soci, che riconosce la inla figura ideale per guidare l’associazione verso nuove sfide e obiettivi strategici, in particolare legati all’innovazione e alla tecnologia. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.

Biagio Mazzotta nuovo presidente di Assonave - . it. Nel suo discorso di insediamento, Mazzotta ha sottolineato: “L’industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica” ed ha tracciato la rotta di Assonave verso una maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l’elemento distintivo della navalmeccanica ... (Ildenaro.it)

Assonave - nominato il nuovo presidente Biagio Mazzotta - Il nuovo presidente ha quindi evidenziato la necessità di investimenti in ricerca e sviluppo, definendo l’integrazione di tecnologie avanzate come «l’elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali». Chi è Biagio Mazzotta Biagio Mazzotta, nato a Roma nel 1962, ha una lunga carriera nella pubblica amministrazione, in particolare nella Ragioneria dello Stato, dove ... (Lettera43.it)

Biagio Mazzotta eletto nuovo presidente di Assonave : innovazione e sostenibilità al centro della sua agenda - Il presidente ha messo in evidenza che la sinergia tra i diversi partecipanti della filiera non solo rafforza la competitività dell’industria, ma promuove anche un approccio responsabile e sostenibile. Assonave si impegna a essere un punto di riferimento e di coordinamento per tutte le imprese rappresentate, con l’intenzione di trasformare le sfide in opportunità e di garantire un’evoluzione ... (Gaeta.it)