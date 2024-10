Liberoquotidiano.it - Arrestati 7 ebrei "spie di Teheran", choc a Gerusalemme: come venivano pagati dagli ayatollah

(Di martedì 22 ottobre 2024) Miliziani di Hezbollah avrebbero pagato membri della missione Unifil schierata in Libano per «prendere il controllo delle loro posizioni e delle telecamere di sicurezza». Così ha azzardato il giornale ebraico Israel Hayom, avendofonti «interrogatori di prigionieri condotti dalle forze di sicurezza». Il contingente Unifil, per il 10% formato da soldati italiani, ha respinto l'illazione, di cui non ci sono prove. L'accenno alle telecamere rammenta che fra i primi incidenti tra israeliani e truppe Onu furono distrutti apparati di sorveglianza. Potrebbe essere una versione costruita a posteriori per giustificare gli incidenti.