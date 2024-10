Aggiornamenti sul servizio idrico a San Giovanni Teatino: le rassicurazioni del Consigliere Marinucci (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione del servizio idrico a San Giovanni Teatino si conferma di grande attualità, con l’emergenza relativa al consumo e alla gestione dell’acqua potabile che continua a essere al centro del dibattito. Recenti comunicazioni da parte dell’Aca hanno suscitato preoccupazioni, che il Consigliere regionale Luciano Marinucci ha scelto di affrontare, garantendo che non ci saranno interruzioni nel pomeriggio. Le sue dichiarazioni offrono un quadro più rassicurante per i cittadini e per le attività produttive presenti sul territorio. La posizione di Luciano Marinucci sulla gestione del servizio idrico Luciano Marinucci, Capogruppo del Marsilio Presidente, ha preso la parola per rassicurare sia il Sindaco di San Giovanni Teatino sia la popolazione locale. Gaeta.it - Aggiornamenti sul servizio idrico a San Giovanni Teatino: le rassicurazioni del Consigliere Marinucci Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dela Sansi conferma di grande attualità, con l’emergenza relativa al consumo e alla gestione dell’acqua potabile che continua a essere al centro del dibattito. Recenti comunicazioni da parte dell’Aca hanno suscitato preoccupazioni, che ilregionale Lucianoha scelto di affrontare, garantendo che non ci saranno interruzioni nel pomeriggio. Le sue dichiarazioni offrono un quadro più rassicurante per i cittadini e per le attività produttive presenti sul territorio. La posizione di Lucianosulla gestione delLuciano, Capogruppo del Marsilio Presidente, ha preso la parola per rassicurare sia il Sindaco di Sansia la popolazione locale.

Servizio idrico integrato - lavori di manutenzione a Terni e nel Ternano : ecco dove e quando - Sono previsti lavori di manutenzione nel comune di Terni giovedì 24 ottobre dalle 8.30 alle 14. Il cantiere interesserà le seguenti vie: strada di Prisciano, via dell’Industria, via delle Officine, via dei Forgiatori, via dei Meccanici, strada le Volghe, strada San Panfano e zone limitrofe... (Ternitoday.it)

Giornata di disagi a Frosinone : stop al servizio idrico in diverse zone : ecco dove - Diverse strade di Frosinone senza acqua nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre. A comunicarlo è Acea. . . Disagi al servizio idrico che riguarderanno tutto il pomeriggio. "Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla condotta adduttrice (tratto Veroli Montenero -. (Frosinonetoday.it)

Lavori da 420mila euro all'acquedotto di Canneto per migliorare il servizio idrico - Rinnovare progressivamente le reti idriche del Basso Valdarno, attraverso la sostituzione di importanti tratti di acquedotto, per consentire un servizio migliore, e più sostenibile, in termini di qualità e continuità. E' questo uno degli obiettivi principali di Acque, anche per le aree più... (Pisatoday.it)