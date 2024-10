Veronica Tomassini, Sangue di cane: il caso letterario torna in libreria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Veronica Tomassini torna il libreria con quello che è stato accolto, anni fa, come un caso letterario. Il suo titolo è Sangue di cane. E se dovessimo soffermarci col dire che è un romanzo che racconta una storia d’amore impossibile, ci renderemmo conto – fin dalla prima pagina di questo libro – che avremmo detto ben poco. In libreria torna un romanzo italiano che tratta una vicenda forte di una vita intestina. Piena di implicazioni sociali di una città-ombra, nascosta e quasi invisibile. Anni fa, venne considerato come caso letterario per la sua carica eversiva, Sangue di cane (La Nave di Teseo), opera di Veronica Tomassini . L’autrice che traccia una fervida connessione con tutto ciò che è antieroe, privo di qualsiasi aurea di leggerezza, racconta in Sangue di cane parte di una vita vissuta ai margini di una città che contiene la già citata, città-ombra. Velvetmag.it - Veronica Tomassini, Sangue di cane: il caso letterario torna in libreria Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ilcon quello che è stato accolto, anni fa, come un. Il suo titolo èdi. E se dovessimo soffermarci col dire che è un romanzo che racconta una storia d’amore impossibile, ci renderemmo conto – fin dalla prima pagina di questo libro – che avremmo detto ben poco. Inun romanzo italiano che tratta una vicenda forte di una vita intestina. Piena di implicazioni sociali di una città-ombra, nascosta e quasi invisibile. Anni fa, venne considerato comeper la sua carica eversiva,di(La Nave di Teseo), opera di. L’autrice che traccia una fervida connessione con tutto ciò che è antieroe, privo di qualsiasi aurea di leggerezza, racconta indiparte di una vita vissuta ai margini di una città che contiene la già citata, città-ombra.

