Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Margherita Aliello, alias la bella addormentata al centro studio! (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, nella nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale5, il triangolo formato da Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante è al centro della puntata e da alcune considerazioni di Margherita emerge che la dama non si è ancora svegliata dal suo sogno a occhi aperti sul cavaliere!

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Margherita Dà Buca A Mario Ed Esce Con Juri! - Per Barbara entra poi Gabriele, un uomo con tre figli arrivato per conoscerla. Il cavaliere spiega che lui non è uno dai tempi rapidi. Si scopre poi che Juri è uscito anche con Ilaria, lui non lo trova un problema perché non ha mai detto di aver dato l’esclusiva a Margherita. Al centro dello studio arrivano poi Juri, Mario, Morena e Margherita. (Uominiedonnenews.it)

VIta - guerre e segreti di Margherita Agnelli - prima puntata - Colei alla quale si fa riferimento in quei capitoli è appunto Margherita Agnelli. Le parlai dell’orologio da tavolo che gli ufficiali di cavalleria, nell’Ottocento, portavano con sé nelle varie campagne militari e che erano l’unico segno distintivo che arricchiva le loro tende molto sobrie: i famosi «Officier». (Panorama.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Passione Tra Mario E Margherita! - Uomini e Donne, puntata di oggi: tra Mario e Margherita c’è stata una notte di passione, ma in studio l’entusiasmo finisce in fretta. Amal interviene per chiedere a Michele se con lei invece si senta bloccato, lui replica di aver percepito che lei ha bisogno dei suoi tempi. Valerio ritiene che questo sia un ricatto e non accetta. (Uominiedonnenews.it)