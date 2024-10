Sport e giovani, ad Arghillà prende il via il progetto "Sprotivamente insiema" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Spazi civici di comunità è un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con Sport e salute SpA, la società dello Stato Reggiotoday.it - Sport e giovani, ad Arghillà prende il via il progetto "Sprotivamente insiema" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Spazi civici di comunità è un’iniziativa promossa dal ministro per loe iAndrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politicheli e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione cone salute SpA, la società dello Stato

Calcio a 5 - intitolato il campo a Luca Fiordelmondo : «Esempio per i giovani e per la comunità sportiva» - MONTEMARCIANO- È stato inaugurato ieri, domenica 20 ottobre, a Montemarciano accanto alle scuole elementari De Amicis, il campo di calcio a 5 intitolato alla memoria di Luca Fiordelmondo, giovane centauro che ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 9 agosto 2023 nei pressi di... (Anconatoday.it)

Primi successi della stagione agonistica del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate - I neo agonisti hanno ben figurato nella compagine nazionale Fijlkam, riportando rispettivamente un ottavo, un settimo ed un meritato terzo posto per Pietro Ferretti che gli ha permesso di portare a casa una bella medaglia di Bronzo dopo aver eseguito delle eccellenti prove. Questa è stata la prima gara della stagione a livello italiano ed ha visto il debutto di tre nuovi agonisti di kata, ... (Abruzzo24ore.tv)

Nemi - giornata sul lago : sport e natura per avvicinare i giovani alla tutela ambientale - Eventi come questo, infatti, non solo promuovono uno stile di vita sano, ma incoraggiano anche la sensibilizzazione ambientale e il desiderio di esplorare le risorse naturali del proprio territorio. ” Un’opportunità per crescere e vivere all’aria aperta L’iniziativa ha avuto successo nel far scoprire ai giovani studenti un modo diverso di vivere l’attività fisica, sperimentando il contatto ... (Gaeta.it)